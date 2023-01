Un presepe da record

Nel giorno della seconda rappresentazione del Presepe Vivente di Grottammare, a cura dell’omonima Associazione del presidente Fabrizio Rosati e dei suoi collaboratori, si stimano altri 3.500 visitatori. La nebbia di domenica primo gennaio ha reso lo scenario ancor più spettacolare. Anche se viene a mancare la suggestione del paese alto di Grottammare, lo spazio del Parco Calise si è dimostrato molto accogliente, facile da visitare e lo dimostra il crescente numero di persone che arrivano in carrozzina e che hanno potuto visitare il Presepe in autonomia, dato il percorso pianeggiante. Molto interesse per le varie scene dei mestieri, in particolare per quella dei pescatori, curata dai marittimi abruzzesi che offrono alicette su crostoni di pane, i soldati romani che offrono la fava n’greccia con vino, il fornaio che offre pizzette, insomma, non solo la cura dello spirito e l’inclusività al Presepe vivente di Grottammare, nella nuova versione.

I parcheggi super affollati, visitatori provenienti da altre regioni, con gruppi arrivati a bordo di tre pullman. Ora si guarda già all’ultima rappresentazione di quest’anno, quella del 6 gennaio che, stando alle previsioni, dovrebbe essere ancora all’insegna del bel tempo.