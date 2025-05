Un primo pranzo di beneficienza con 150 persone

Nel comune di Cupra Marittima si è svolta la consegna del ricavato del pranzo di beneficenza del Primo Maggio, organizzato presso gli Orti Sociali. L’evento ha visto la partecipazione di 105 persone, 30 in più rispetto allo scorso anno. L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Servizi sociali, Eleonora Sacchini e da un gruppo di volontari, tra cui Claudio Ficcadenti, Roberto Sacchini, Elvira Viceré e gli amici degli orti, Anita, Lalla, Giovanni, Pietro, Robert e Francesco, ha avuto come obiettivo la promozione della socializzazione e dell’aggregazione tra i cittadini. Il pranzo è stato reso possibile grazie al supporto di sponsor locali, come Nenè Service e partners, Cupra Bibite, Supermercato Tigre Spendimeglio, supermercato D’Italy, supermercato Alimentari Mignini e Dolce Forno che hanno permesso la realizzazione dell’evento senza costi per i partecipanti. Durante l’evento sono state raccolte offerte per 1.350 euro, devolute a due associazioni di interesse sociale presenti nel territorio: l’Unitalsi sezione di Cupra Marittima e la Caritas della Parrocchia San Basso. Ringraziamenti per il volontario Giuseppe Ameli, che ha trasportato gli anziani, agli esercizi commerciali e agli organizzatori del pranzo.