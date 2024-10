"Un prodotto di alta qualità"

I fratelli Alessandro e Francesco Viscione gestiscono l’Oleificio Angelini nato a fine Ottocento, il primo della città di Ascoli situato in pieno centro storico, in una traversa di via Pretoriana. Fin da allora uno dei pilastri fondamentali dell’azienda è stata l’impronta a conduzione familiare al fine di valorizzare al meglio l’olio extra vergine di oliva.

Alessandro e Francesco, come va la molitura?

"Tanta oliva di altissima qualità, ma la resa è bassa perché le piante sono cariche e questo poi naturalmente incide sulla produzione dell’olio. Siamo partiti già il 16 settembre, in netto anticipo rispetto al passato. Considerate che una volta si faceva la raccolta a novembre e rispetto a trent’anni fa siamo un mese e mezzo in anticipo. Forse si sta un po’ esagerando".

Come mai secondo voi?

"L’aspetto principale di raccogliere olive che non sono ancora pienamente mature, è di avere una qualità superiore perché più ricche di polifenoli e producono olio fruttato, amaro e piccante. Soprattutto per l’oliva tenera ascolana che è più grande e quindi più ricca di acqua, ha sicuramente senso lavorarle in anticipo perché la non piena maturazione stimola più i profumi. E poi c’è il fattore delle belle giornate di queste settimane e chi non ha molto tempo ne approfitta visto che adesso si raccoglie soprattutto nei weekend".

Ma non è meglio aspettare un po’ di freddo per farle asciugare un po’ di più?

"Una volta si aspettava il freddo proprio perché così evaporava l’acqua e l’oliva sembrava rendesse di più. In realtà diminuiva il peso e si spendeva meno per la lavorazione in frantoio. E una volta ci si faceva più caso". Quanto costa la molitura?

"Qui 20 euro al quintale e bene o male è nella media del Piceno. Per l’olio siamo rimasti a 14 euro".

v. r.