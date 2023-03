Un profumo personalizzato per la Pinacoteca

Un profumo personalizzato, e dunque esclusivo, per la pinacoteca di Ascoli. A crearlo sarà Filippo Sorcinelli, ideatore e direttore artistico dell’omonimo brand che produce extrait de parfum di altissimo livello. Il noto stilista sarà ad Ascoli domenica per condurre, insieme al direttore dei musei civici Stefano Papetti, i partecipanti all’evento ‘L’arte del profumo’, in programma alle 17 in pinacoteca, lungo un inedito percorso sensoriale nel corso del quale le opere più importanti del museo saranno associate ad un essenza. Personalità eclettica e poliedrica, sono di Sorcinelli, che è anche scultore, fotografo, pittore e musicista, gli abiti che il Vaticano sceglie per le speciali celebrazioni dei pontefici. Ha vestito il Papa emerito Ratzinger e realizza gli abiti ecclesiastici di Papa Francesco. L’evento di domenica sarà dunque il punto di partenza del progetto, che si svilupperà prossimamente, che prevede la creazione da parte di Sorcinelli di un eau de parfum, un profumatore d’ambiente dedicato alla pinacoteca. La struttura museale avrà quindi un profumo personalizzato che verrà messo in vendita in esclusiva nel bookshop in Piazza Arringo. L’attestazione che il profumo sia una forma d’arte arriva anche da importanti istituzioni come il MoMa (Museum of Modern Art) di New York che alcuni anni fa commissionò il progetto ‘The art of scent 1889 -2012’ sull’arte olfattiva. E anche dal Louvre arrivano i profumi ispirati alle opere: dalla Nike di Samotracia alla Venere di Milo. I più importanti musei del mondo, cosi come la pinacoteca di Ascoli, da alcuni anni stanno attuando una politica di svecchiamento della propria immagine di luoghi puramente culturali. Per partecipare all’evento è necessario prenotare ai numeri 0736298213 o 3333276129. Il costo è di 12 euro.

Lorenza Cappelli