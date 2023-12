Un progetto europeo per combattere lo spreco d’acqua

L’Accademia Risorgimento di San Benedetto, partner nel progetto Erasmus "our water,our future"(la nostra acqua,il nostro futuro) coinvolge quattro paesi europei quali Polonia, Lettonia, Turchia e Italia. Il Partenariato di piccola scala è concepito per ampliare l’accesso al Programma e raggiungere scuole e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione scolastica, nuove a Erasmus+ o con poca esperienza e capacità organizzative. La partecipazione a questa Azione può essere il primo passo per sperimentare la cooperazione in dimensione europea. Tra gli obiettivi: favorire la partecipazione di scuole e organizzazioni non esperte del Programma e attori su piccola scala; sostenere la cittadinanza attiva e portare la dimensione europea a livello locale. Le attività prenderanno il via dal prossimo mese di gennaio con un primo incontro che si terrà in Polonia, per poi raggiungere la Turchia, la Lettonia e l’Italia. Quattro sono le attività che verranno analizzate: consumo intelligente di acqua ed energia; consumo alimentare intelligente e gestione dei rifiuti; stili di vita intelligente e atteggiamento verso l’ambiente; tecnologie della comunicazione dell’informazione.