Un progetto per il turismo

La città di Montalto sta ponendo le basi per implementare il turismo con l’avvio di Metroborgo MontaltoLab, un piano strategico che rafforzi un’offerta turistica al passo con una domanda in costante crescita. Al primo incontro convocato dal sindaco Daniel Matricardi, hanno partecipato operatori turistici, imprese del territorio e cittadini. "Si tratta del primo momento di un percorso per costruire insieme le basi strategiche del nostro turismo – ha affermato il sindaco Matricardi – E’ stato un incontro per condividere idee e iniziare una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con gli esperti del settore che ci supporteranno in questo percorso in cui saremo affiancati da Expirit. Avremo molti altri incontri per poi arrivare a un’analisi dei flussi turistici. Il progetto – conclude Matricardi - si svilupperà nell’arco dei prossimi tre anni".