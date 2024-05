Un progetto pilota per illuminare le strisce pedonali

Da qualche giorno lungo la strada provinciale Salaria nell’abitato di Centobuchi, è stato attivato un progetto pilota di illuminazione del passaggio pedonale con fasci di luce rossa che colpiscono l’asfalto rendendo particolarmente visibile e sicuro l’attraversamento. Il fascio luminoso è visibile solo nel punto in cui tocca terra e quindi non genera alcun fastidio all’automobilista. La novità è stata sollecitata dalla polizia locale che mira a migliorare la sicurezza stradale ed è frutto della collaborazione con l’azienda Destevi di Calcinate, nel Bresciano. La sperimentazione è attiva sul passaggio pedonale davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Durante le ore notturne, un proiettore speciale delinea le strisce pedonali con un fascio luminoso, rendendole molto più visibili ai veicoli in transito. Questa tecnologia sviluppata per finalità di sicurezza industriale, si sta applicando anche al contesto della sicurezza stradale. La fase di sperimentazione servirà a raccogliere dati necessari per valutare l’efficacia del sistema e per decidere eventuali miglioramenti o adattamenti. Se i risultati saranno positivi, il Comune potrebbe decidere di implementare questa tecnologia in altre zone della città.