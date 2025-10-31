"Un provvedimento che stavamo aspettando"

Gianluigi Acciarri è un affiliato della Cna di Ascoli e ricopre anche l’incarico di tesoriere dell’associazione nazionale costruttori edili della provincia. La famiglia Acciarri opera nell’edilizia dal 1958, anno in cui Luigi ha fondato l’omonima ditta, costituita in srl con unico socio il figlio Gianluigi. La sede legale della ditta si trova nel Comune di Montalto con deposito e officina lungo la Val Tesino. Attualmente l’azienda è quasi esclusivamente impegnata negli appalti pubblici, vantando un importante patrimonio ‘umano’ ed è specializzata nel restauro e nella conservazione dei beni sottoposti a tutela, collaborando con Soprintendenze di varie regioni.

Gianluigi Acciarri questa possibilità di allargare il Superbonus 110% quanto è importante?

"Direi fondamentale. Un provvedimento che aspettavamo tutti noi costruttori edili e che ci permetterà di rispettare soprattutto gli accordi con i privati. Chi non è riuscito ancora a rientrare nella propria casa dopo il sisma, potrà contare su crediti fiscali che elimineranno gli accolli".

In pratica i proprietari delle case inagibili non dovranno più ‘accollarsi’ le spese non previste con il sisma bonus?

"Esatto, se ci sono dei lavoro da fare e il contributo erogato non è sufficiente, il proprietario deve ‘accollarsi’ queste spese. Con il Superbonus 110% invece le imprese di costruzione avranno la possibilità di compensare questi ‘accolli’ con i crediti fiscali non gravando più sui proprietari. E non è poco".

Teme che possa esserci qualche sorpresa per l’approvazione di questa bozza di legge?

"Spero proprio di no anche perché qualsiasi modifica potrebbe compromettere il futuro di tanti cantieri che sono già stati allestiti e di tanti altri che devono ancora essere avviati".

Ma secondo lei c’è ancora tanto da fare per la ricostruzione?

"Di lavoro ce n’è ancora tanto e anche se l’emergenza si è ridotta, c’è sempre la difficoltà a reperire imprese libere da impegni e disposte ad avviare nuovi cantieri". Voi come impresa vi occupate soprattutto di restauri: su cosa state lavorando adesso?

"Stiamo ultimando la Cattedrale di Montalto e una chiesa a Monterinaldo, poi abbiamo alcuni palazzi vincolati dalla Soprintendenza a Falerone e alcune case di civile abitazione. Questo provvedimento del Superbonus 110% ci aiuterebbe a completare tutti i lavori che sono in essere, regalandoci un po’ di serenità sul futuro".

Valerio Rosa