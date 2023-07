Un pulmino per i sogni dei campioni di Fermo, l'iniziativa dei genitori e dei sostenitori

Certi pulmini non viaggiano soltanto, devono anche farsi carico dei sogni di giovani speciali e di storie tutte da raccontare. È il caso del pulmino inaugurato ieri, servirà alla società Virtus Buonconvento per portare gli atleti del nuoto paraolimpico in giro per le gare, almeno 15 i viaggi che i campioni di Fermo vivono ogni anno. Dentro ci andranno i sogni di Lorenzo, di Francesco, campione sui 200 a farfalla, di Tommaso, di Chiara che è già campionessa del mondo per la specialità delfino e di tutti gli altri. L’iniziativa è dei genitori che hanno dato vita all’associazione Una parte del mondo, i soldi, circa 43 mila euro, ci li hanno messi la Fondazione Carifermo, la Regione, diversi imprenditori fermani e tanti cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi: "Per noi è una gioia immensa, sottolinea per i genitori Rita Felici, realizziamo il nostro sogno, quello di poter avere un mezzo tutto nostro per andare alle gare, occasioni irrinunciabili di sport ma anche di socialità per i nostri figli. Per noi è un risultato enorme, una cifra importante che ha visto la generosità di tantissimi, la riconoscenza che abbiamo è fortissima". Il vescovo Rocco Pennacchio ha benedetto il mezzo e ha abbracciato i ragazzi, parlando una esperienza fondamentale: "La persona si forma attraverso le relazioni che ha, questo pulmino servirà a costruire relazioni e momenti di incontri per questi ragazzi straordinari". Il sindaco Paolo Calcinaro racconta la sfida da cui tutto è partito: "Diversi anni dovevamo recuperare la piscina, c’era grande preoccupazione ma il gruppo Fisdir non si è mai perso d’animo, non ha mai perso la fiducia, tutti insieme ci siamo fidati di Gianluca Valeri che è il presidente della Virtus Buonconvento, quello che accade oggi è il risultato di quell’atto di fiducia, è una nuova tappa di una bellissima storia". Marco Cicconi è l’allenatore dei ragazzi, non li può definire fragili: "Anzi, sono più forti dei normodotati, molto più bravi a gestire sia la sconfitta che la vittoria. Qui a Fermo si è costruito un modello che la Virtus ha esportato nelle piscine che gestisce, in giro per l’Italia". Anche il consigliere regionale Marco Marinangeli si è detto commosso ed emozionato nel vedere che i bandi della regione arrivano proprio a promuovere non solo lo sport ma anche l’inclusività e proprio quel bisogno di socialità che hanno i giovani. L’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini ribadisce: "Per fare grandi storie di sport servono strutture, come la piscina che abbiamo oggi, e mezzi, qui abbiamo campioni veri e noi ci saremo sempre per loro, facendo le scelte politiche che ci vogliono per sostenerli".

Angelica Malvatani