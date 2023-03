Un regalo da 200 euro diventa un’odissea

Odissea di una famiglia di Porto San Giorgio per riscuotere un vaglia postale intestato ad una ragazzina di 14 anni. Quattro volte all’Ufficio postale, tra Porto San Giorgio e Grottammare, senza risolvere nulla. La soluzione suggerita è stata quella di recarsi dal Giudice tutelare del Tribunale di Fermo con una marca da bollo di 27 euro per farsi rilasciare un’autorizzazione necessaria a riscuotere 200 euro ricevuti da una zia lontana, per i 14 anni della studentessa. "Come se la giovane fosse stata adottata o non fosse stata riconosciuta dal padre – sbotta la mamma della ragazza – Angelica è nostra figlia e non vedo la ragione di tutti questi imprevisti. La prima volta, era venerdì, mi sono recata alle Poste centrali di Porto San Giorgio con il mio documento di identità e quello di mia figlia, poiché era a scuola. Mi hanno detto che sarei dovuta tornare con mia figlia, cosa che ho fatto il giorno dopo, sabato. Ho atteso il mio turno, 50 minuti, per sentirmi rispondere che avrebbero dovuto consultare il manuale, come se fosse stata la prima volta che facevano una simile operazione. Il lunedì mi sono recata nell’ufficio postale di Grottammare, località dove abitualmente lavoro, sperando che le operatrici fossero più preparate e mi hanno detto che per riscuotere il vaglia intestato a mia figlia doveva essere presente anche mio marito. Ebbene tutti e tre siamo tornati all’Ufficio postale di Porto San Giorgio dove l’addetta allo sportello, dopo essersi confrontata con i colleghi, ci ha detto che dovevamo andare dal Giudice tutelare".

"Non ho potuto fare a meno di esternare tutto il mio disappunto, perché non possiamo accettare una norma così assurda. La cancelleria del Tribunale mi ha detto che devo presentare un’istanza al Giudice con una marca da bollo di 27 euro". Ricevuta la lettera dalla mamma di Angelica, abbiamo cercato di capire la questione. Abbiamo scambiato telefonate e messaggi con gli Uffici stampa romani e locali delle Poste, sperando di ricevere una "dritta" su come la famiglia potesse risolvere il caso, ma nulla di tutto questo.

Dopo alcuni giorni è arrivata la risposta dell’Azienda. "In merito alla lettera a lei inviata dalla signora (omissis), l’Azienda conferma la corretta operatività dell’ufficio postale. Il vaglia in questione era non trasferibile e intestato a una minore. In questo caso per la riscossione serve l’autorizzazione del Giudice Tutelare, come già riferito alla cliente dopo il secondo tentativo di riscossione". Non è tutto, la zia che aveva spedito l’assegno ad Angelica, recatasi all’Ufficio Postale dove risiede, è stata informata che potrà ricevere la somma del vaglia postale non riscosso, non prima di due mesi. I commenti su certe regole li lasciamo ai nostri lettori.

ma. ie.