Un reportage sulla vita in carcere

Prosegue al Forte Malatesta la serie di eventi legati alla mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’, il percorso espositivo che fa rivivere le atmosfere e le condizioni dei carcerati attraverso le suggestive testimonianze fotografiche di Paolo Raimondi, le installazioni immersive di Benedetta Fioravanti e Matteo Corradi, i documentari del fotoreporter Valerio Bispuri e del giornalista Remo Croci. Oggi, alle 17, il Forte ospiterà ‘Tracce di vita dal carcere’ che prevede la presentazione del reportage ‘Una storia dimenticata’. Il video, girato da Xentek Produzioni, è una testimonianza unica per conoscere, attraverso le interviste realizzate da Remo Croci a ex detenuti e alle guardie carcerarie del carcere Malatesta, quali fossero le condizioni di vita al suo interno negli ultimi trent’anni. Le interviste consentono di scoprire non solo gli ambienti carcerari dei quali non avremmo avuto alcuna testimonianza, in quanto il successivo restauro ha completamente modificato l’assetto degli interni, ma anche le storie della vita quotidiana di chi vi ha soggiornato per scontare la propria pena. Stefano Papetti e Paolo Raimondi accompagneranno i visitatori all’interno degli ambienti del Forte Malatesta alla scoperta delle tracce della memoria perduta del carcere. Il costo di partecipazione è di 8 euro ed è consigliabile la prenotazione ai numeri 0736288213 o 3333276129. Da oggi il Forte sarà aperto il martedì e venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica 11-19.

l. c.