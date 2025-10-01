"Un risultato inaspettato. Non fare più il sindaco?. Un po’ mi dispiace"

Andrea Cardilli, ora che è stato eletto in Regione dovrà lasciare l’incarico da sindaco di Colli del Tronto. E’ dispiaciuto? "Ad esser sincero, un pò sì (ride, ndr). Questa mattina sono entrato in Comune e ho notato che un pizzico di nostalgia comincio già ad averla. Tre mandati da sindaco e uno da vice non si mettono alle spalle facilmente. A parte questo, però, sono felice per l’esito di questa tornata elettorale e per le 7.358 preferenze che ho ricevuto".

Si aspettava un successo di simili proporzioni? "Assolutamente no, per me è stato un risultato inaspettato e la soddisfazione è davvero molto grande. Però, onestamente, ho lavorato molto nei vari territori e credo che la mia forza sia stata proprio quella di portare la gente a parlare con me. Ovunque sono stato, durante la campagna elettorale, ho raccontato la mia esperienza da sindaco di Colli. E la gente ha apprezzato. Devo ammettere di aver avuto anche parecchio coraggio, però sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo e sono felice di aver trasmesso agli elettori il messaggio più importante, ovvero che sono uno di loro e che con me si può parlare".

Il senatore Guido Castelli si è speso molto nel sostenere la sua candidatura: cosa significa, per lei, aver ricevuto l’endorsement di un politico di tale spessore? "In primis non posso far altro che ringraziarlo per le belle parole che ha sempre rivolto nei miei confronti e per avermi appoggiato pubblicamente. È stato un onore collaborare con lui, da questo punto di vista. Ma dico grazie anche ai miei colleghi carabinieri, che mi hanno dato fiducia e hanno compreso quanto sia importante, per l’arma, avere un proprio rappresentante in consiglio regionale. Ringrazio anche ogni singolo cittadino che, votandomi, mi ha consentito di ottenere un risultato decisamente ‘fuori dal normale’. Ripeto, essere stato eletto è un bel riconoscimento da parte della popolazione. D’altronde, sono una persona che viene dal popolo".

Agli abitanti di Colli, invece, che dice visto che dovrà salutarli? "In realtà io non me ne andrò da Colli. Continueremo, con la mia squadra, a fornire il massimo supporto all’amministrazione comunale e al sindaco che verrà dopo di me. Lavoreremo nell’ombra, per portare avanti i vari progetti avviati e per restare al fianco dei nostri concittadini". E’ vero che qualche collega sindaco è stato preso di mira e trattato male per aver sostenuto la sua candidatura? "Sì, purtroppo è vero. Lo devo ammettere. Uno su tutti, il sindaco di Comunanza. Sui social è stato attaccato pesantemente e senza motivo. Mi è dispiaciuto molto e colgo l’occasione per ringraziarlo. Così come vorrei dire grazie a tutti gli altri sindaci che si sono spesi a mio favore e che hanno fatto comprendere ai propri concittadini l’importanza della mia candidatura".

Matteo Porfiri