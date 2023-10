"Un ruolo fondamentale svolto dalle farmacie"

Saranno più di 170 le farmacie marchigiane, e tra queste anche molte della provincia di Ascoli, che da domani torneranno a somministrare ai cittadini i vaccini antinfluenzali e anti Covid-19. Un servizio importante, quello che assicurano, per la collettività, e di supporto alla rete del sistema sanitario pubblico. "Questa nuova attività – dice Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche – conferma a pieno titolo il ruolo fondamentale svolto dalle farmacie, sia nel monitorare, che nel supportare le campagne anti Covid-19, e nella prevenzione con la somministrazione dei diversi vaccini". "Una attività – continua Meconi – che vede le farmacie compatte nell’affiancare le esigenze della popolazione. Ancora di più quelle rurali, pronte a sostenere i marchigiani di aree distanti dai poli ospedalieri, come è già avvenuto con la sperimentazione della farmacia dei servizi che ha riaffermato il ruolo e la validità delle farmacie intese come hub sanitario a pieno titolo". Andrea Avitabile, vice presidente dell’organizzazione regionale rappresentativa dei titolari di farmacia, precisa che "dal 12 ottobre (da domani ndr) saranno disponibili nelle farmacie i nuovi vaccini aggiornati contro le ultime varianti. In tal modo la campagna vaccinale anti Covid-19 e antinfluenzale partirà con l’abituale concretezza". Infine, la presidente di Federfarma Ascoli, Patrizia Righetti, conclude dicendo che "la vaccinazione sarà riservata a tutti i cittadini over 60, ai soggetti fragili, alle donne incinte ma, è da sottolineare che il vaccino anti Covid-19 aggiornato verrà offerto gratuitamente a tutti cittadini che vogliono".

l. c.