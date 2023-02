Un sabato a tutto teatro

Sabato si terrà il terzo appuntamento della rassegna teatrale ’Monteprandone in scena’. A salire sul palco del Centro Pacetti di Monteprandone sarà la compagnia teatrale dialettale ’Lu frecandò’ con la commedia dialettale ’La Mmidia’ di Giuliana Piermarini per la regia di Luigina Allevi. Spettacolo a cura dell’associazione ’Nuovo sipario aperto’ di Pagliare. Una commedia dialettale molto divertente. Paqualucce e Reghetta hanno 3 figlie: la prima Maria Rosa, sposata con Darie ma con tanti problemi coniugali, la seconda Frangina da troppo tempo all’Università con scarsi risultati e la terza Angela che vive in casa con loro ed è zitella. Il resto è tutto da scoprire. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Costo del biglietto: 8 euro, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità.

Sempre sabato alle 21,15 a Grottammare, la rassegna Commedie Nostre, al teatro delle Energie, propone ’Lo Smemorato’ con la regia di Giorgio Cardarelli, portata in scena dalla compagnia ’Nuovo Settemmezzo’ di Ripatransone. Dopo aver ritrovato la memoria, Filippo ritorna al suo paese ma ad attenderlo ci saranno molte sorprese prima fra tutte l’imminente matrimonio della sua eterna ex fidanzata. Biglietto unico 8 euro.