Un sabato con Mollica. Cittadinanza in riviera e serata al Filarmonici

Sarà il grandissimo giornalista e conduttore televisivo Vincenzo Mollica in protagonista di una straordinaria serata al Teatro dei Filarmonici, sabato 22 marzo. La serata intitolata ‘Prima che mi dimentichi tutto’ è stata organizzata dalla nuova associazione ‘Arteo’ nata nel 2023 e fondata da due musicisti Edoardo Tancredi e Stefano Sanguigni affiancati dall’imprenditore romano Alessandro Di Carlo con l’obiettivo di portare eventi culturali di qualità tra le Cento Torri. L’incontro con Mollica fa parte di un programma di tre eventi intitolato ‘Eroi dell’arte’.

Vincenzo Mollica soffre da tempo del morbo di Parkinson e ‘Prima che mi dimentichi tutto’ è il racconto di un cronista impressionista e impressionabile. Una conversazione con uno dei personaggi più importanti del giornalismo nazionale. Un cronista televisivo di spettacolo con una trentennale esperienza che decide di raccontare tutto ciò che ha vissuto, i grandiosi personaggi che ha incontrato, quello che ha capito e imparato. La conversazione verrà integrata da filmati particolarmente significativi della storia personale del giornalista e dall’interpretazione di brani musicali che hanno segnato la storia di ognuno di noi dagli anni 50’-60’ in poi.

La mattina di sabato alle ore 11, Mollica riceverà la cittadinanza onoraria a San Benedetto nella sala del Consiglio comunale. La decisione celebra la straordinaria carriera di Mollica e il suo forte legame con la città rivierasca. Sia a San Benedetto che la sera al Filarmonici, Mollica presenterà anche il disco ’Tre canzonacce leggere come frescacce’, realizzato insieme allo storico collaboratore Vittorio Ciarrocchi.

Un’opera che si arricchisce di un dettaglio speciale: la copertina porta un disegno di Andrea Pazienza, artista nato proprio a San Benedetto del Tronto e figura chiave del fumetto italiano. Il disegno, realizzato nel 1981, fu donato dallo stesso Pazienza a Mollica, con una dedica personale. L’evento si preannuncia come un’importante celebrazione non solo per Mollica, ma anche per il legame della città con l’arte, il fumetto e la musica. E proprio la musica è alla base dell’Associazione ‘Arteo’ che ha in programma altri due eventi: il primo venerdì 18 aprile con Simone Sello chitarrista e produttore musicale con il suo ‘The Storyteller Live’, e il secondo venerdì 2 maggio con Alex Alessandroni Junior figlio del grande ‘fischiatore’ di Ennio Morricone. Un bravissimo pianista che vive a Los Angeles e ha collaborato con Steve Wonder, Whitney Huston e Cristina Aguillera e che proporrà il suo progetto ‘Melodie’s on life’ accompagnato dalle figlie.

Valerio Rosa