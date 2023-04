Un sabato dedicato alle cantine

Il 6 maggio, l’ex convento di San Francesco, attuale sede dell’Enoteca regionale, ospiterà l’evento ‘Il Sabato del Vignaiolo’. Parteciperanno quasi 60 cantine da tutta la regione, appartenenti alla Fivi Marche. La giornata sarà caratterizzata da degustazioni, storie e racconti dei piccoli viticoltori regionali. Dalle 10.30 alle 19, saranno allestiti i banchetti in cui si potranno assaggiare ed acquistare bottiglie di vino. Sarà presente un Food Point gestito dall’Enoteca Regionale. L’evento è organizzato dalla Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti, -un’organizzazione che si propone di promuovere e tutelare la figura dei piccoli produttori di vino con il contributo del comune di Offida. Il ‘Sabato del Vignaiolo’ sarà l’occasione per scoprire la filosofia di viticoltura differente. Il vignaiolo indipendente è infatti colui che conosce il proprio territorio, coltiva l’ uva, produce il proprio vino e vende in prima persona le bottiglie, curando con passione e rispetto ogni aspetto. E’ un custode del territorio e delle tradizioni. "Siamo orgogliosi di ospitare i soci marchigiani della Fivi - commenta l’amministrazione comunale -, Offida come noto è città del vino e proprio attorno all’enologia ha costruito negli anni un importante sviluppo economico e turistico".