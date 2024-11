Un salto nel futuro. Telemedicina nel Piceno grazie a Meding Group:: "Il territorio cresce"

Il territorio accoglie la prima control room della Meding Group Srl che offrirà agli utenti alcuni servizi come quelli legati a telemedicina, teleassistenza e monitoraggio a distanza. Strumenti innovativi che consentiranno anche a chi vive nell’entroterra di poter beneficiare di un’adeguata assistenza medica senza doversi spostare. Presente già nella provincia di Ascoli con la sede di Monteprandone, l’azienda leader nei servizi di medicina e sicurezza nel lavoro si occupa anche di formazione, certificazioni iso, ambiente, analisi alimentati haccp. L’ultimo investimento operato è stato quello presentato ieri mattina e realizzato grazie al sostegno di 2,2 milioni di euro ottenuti dal fondo NextAppennino area sisma 2009-2016. "Come soggetto privato che svolge attività di impresa – sostiene Antonio Persano, amministratore di Meding Group –, ci siamo assunti la responsabilità di attivare servizi innovativi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio, realizzando un importante intervento in tempi molto rapidi. Ci siamo resi conto che l’evoluzione tecnologica permette di offrire servizi in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle persone fragili. Mi riferisco soprattutto agli anziani e a coloro che non sono autosufficienti. Questo ci consente di limitare l’ospedalizzazione e abbattere i costi a carico del servizio sanitario nazionale".

I servizi di telemedicina e teleassistenza rappresentano delle modalità innovative di erogazione dell’assistenza sanitaria che sfruttano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fornire cure a distanza. "Siamo di fronte ad una vera e propria convergenza tra profit e non profit in grado di creare un circolo virtuoso di valore, di conoscenze e di competenze, rispondendo al bisogno delle comunità con uno sguardo agli ultimi ed a coloro che manifestano patologie invalidanti – afferma Gianni Corradetti, amministratore di Meding Care –. La nostra cooperativa sociale supporterà l’operatività della telemedicina e teleassistenza garantendo un servizio di assistenza domiciliare, grazie al coinvolgimento di medici, infermieri ed oss. Questo anche attraverso la collaborazione proficua avviata con gli ambiti sociali territoriali ed i principali comuni della provincia di Ascoli. Crediamo fermamente che solo con il gioco di squadra tra pubblico e privato si possa vincere la sfida che consente al cittadino di ottenere benefici". Proprio il monitoraggio a distanza risulta essere particolarmente importante per i pazienti affetti da malattie croniche che necessitano di un controllo continuo. Sabato prossimo, 9 novembre, dalle 11 alle 18 le porte del nuovo centro di via dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 120 verranno aperte per consentire a tutti di visitare la control room e presentare l’ampia gamma di servizi offerti. Massimiliano Mariotti