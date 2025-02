Un San Valentino di eventi

La Sala Ceci della Pinacoteca Civica, ha ospitato la presentazione de ’I percorsi del cuore: arte, musica, poesia e sport’, in programma il 14 e 15 febbraio. Si tratta di un programma di iniziative organizzate in occasione del weekend di San Valentino che si svolgerà in varie sedi della città con tema il cuore e l’amore, declinati secondo diversi punti di vista ed esperienze: l’arte, la poesia, la musica, la prevenzione e lo sport. Ad inaugurare il programma venerdì 14 sarà l’evento ‘Tre modi di vivere l’amore’ alle ore 18.30 con un percorso condotto da Professor Stefano Papetti dedicato alle opere con tema amoroso di Maratti, Del Gobbo e Pellizza da Volpedo, seguirà un aperitivo con prodotti cardioprotettori e con i Vini Velenosi.

La serata proseguirà alle ore 21 al Teatro dei Filarmonici con ‘I nodi del seno’: uno spettacolo condotto da Donatella Ferretti e Gabriele Viviani con i racconti legati alla malattia cardiaca dell’attrice ascolana Giorgia Fiori, di Rosanna Viviani, Davide Bartolini, e dei dottori Daniele Luciani e Procolo Marchese. Gli interventi musicali saranno del violinista Giuseppe Marcucci e del coro Sibyllaensemble e con la performance artistica di Gabriele Viviani. "Sarà un momento molto coinvolgente – ha dichiarato l’assessore Donatella Ferretti – che permetterà di aprire una finestra su una tematica molto importante attraverso una modalità diversa dal solito, anche grazie al coinvolgimento di artisti e musicisti che daranno il loro originale contributo".

La giornata di sabato 15 sarà invece dedicata alla prevenzione: dalle 9 alle 13 sarà possibile effettuare, su prenotazione e gratuitamente, un screening cardiovascolare nella Farmacia Rosati in corso Mazzini. Nel pomeriggio alle 17.30 ci sarà l’evento conclusivo ‘I percorsi del cuore: le esperienze di vita’ nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani. Un talk show, condotto dalla giornalista Manuela Cermignani, con la partecipazione dell’assessore allo sport Nico Stallone, dei dottori Francesca Agostino dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, Pierfrancesco Grossi dell’Ospedale Mazzoni e Pieralberto Rosati della Farmacia Rosati, di Paolo Cappelli presidente di AIDO e del figlio Matteo che ha ricevuto un trapianto proprio dal padre. Gli interventi musicali saranno di Sofia Ferri, Elisabetta Marchei e Cesarina Mariani dell’Istituto Spontini e, infine, ci sarà un aperitivo.

Valerio Rosa