Un sentiero pedonale da Cupra fino a Marano

Affidati alla ditta Progeco srl di Muccia, i lavori per la realizzazione del sentiero pedonale che da Cupra, inizio dai giardini pubblici di fronte alle scuole elementari, conduce al paese alto di Marano. Il progetto, del valore di 125 mila euro, è stato finanziato dal bando pubblico. Ieri mattina l’Ufficio lavori pubblici, diretto dall’architetto Luca Vagnoni, ha incontrato la direzione lavori ed i vertici della ditta appaltatrice, per programmare l’apertura del cantiere e le modalità operative per chiudere velocemente l’intervento che, lo stesso Ufficio Tecnico, confida di dare alla città ed ai turisti, per l’estate prossima. "Finalmente iniziamo i lavori per dare un ulteriore collegamento al borgo di Marano – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Sarà un sentiero naturalistico e poi in quel versante ci sono i sistemi per convogliare le acque piovane, per cui il sentiero sarà un modo per accedere meglio al controllo di tali strutture che sono state aggiornate e messe in sicurezza di recente, con un notevole investimento. Tante piccole azioni messe in atto per migliorare la fruibilità del centro storico di Marano".