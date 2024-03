Un suicidio ogni 2 giorni. Carceri allo sbando, si fermano le udienze. I penalisti: agire ora

Anche gli avvocati penalisti del Foro di Ascoli hanno aderito all’astensione dalle udienze proclamata ieri dall’Unione Camere Penali per quella che è stata definita "l’emergenza umanitaria in atto nelle carceri". L’Unione ribadisce il proprio appello al Governo e a tutte le forze parlamentari affinché si possa realizzare, tutti insieme, l’obiettivo di arrestare con efficacia il terribile fenomeno dei suicidi in carcere, con l’assoluta convinzione che "Non c’è più tempo".

A gennaio scorso erano state indette quattro giornate di astensione dalle udienze per denunciare "l’irrazionale moltiplicazione delle fattispecie di reato con il conseguente aggravamento delle pene in senso contrario al principio di uguaglianza e di proporzionalità, facendo gravare in maniera del tutto irragionevole sul sistema penale e sul sistema carcerario il destino dell’intero ordinamento". Nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti italiani, è stato poi ricordato che il numero di detenuti, superiore alle 60.000 unità e con un aumento costante di circa 400 al mese, ha raggiunto quote prossime a quelle che nel 2013; numeri che hanno condotto la Corte Edu a emettere la sentenza "Torreggiani", con la quale l’Italia è stata condannata per la persistente violazione del divieto di infliggere pene o trattamenti inumani ai detenuti. L’Unione Camere Penali non rimane indifferente al fenomeno dei suicidi avvenuti in carcere nei primi 58 giorni del 2024 che è in continua ascesa, circa uno ogni due giorni: "Occorre sensibilizzare l’opinione pubblica e, soprattutto, persuadere il Governo, il Parlamento e la politica tutta circa la necessità di adottare atti di clemenza generalizzati, quali l’indulto o l’amnistia, legiferare urgentemente in materia di concessione della liberazione speciale anticipata, introdurre il sistema del "numero chiuso" ovvero ogni altro strumento atto a limitare in futuro il ripetersi del fenomeno del sovraffollamento, prevedendo altresì misure extra detentive speciali per detenuti in espiazione breve e operare una congrua depenalizzazione, oltre che ridimensionare l’impiego delle misure cautelari personali intramurarie, riconducendole ai principi liberali del minor sacrificio possibile e della presunzione di innocenza".

Peppe Ercoli