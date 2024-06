Un tesoretto da un milione per il sociale

E’ un bel tesoretto, quello destinato alle politiche sociali, oltre un milione e centomila euro, derivante dall’avanzo di bilancio 2023 del comune di San Benedetto. Il suo utilizzo è stato illustrato dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore di riferimento, Andrea Sanguigni. "Desideriamo far comprendere in che modo destineremo gli investimenti – ha detto in apertura il primo cittadino – interverremo con la manutenzione di servizi e strutture, garantendo così alle stesse l’efficienza"". Quale parte più consistente dell’investimento, 680mila euro, sarà destinata alla manutenzione e ristrutturazione dell’edificio di via Saffi, che verrà rinnovato, e verso il Cediser Arcobaleno, che potrà contare su una manutenzione straordinaria, l’immobile di via Manzoni, che secondo l’assessore Sanguigni potrà diventare Polo delle Associazioni, sarà sottoposto a un adeguamento statico. Inoltre, alcuni appartamenti comunali gestiti dall’Erap saranno ristrutturati. "L’adeguamento di questi appartamenti è fondamentale: quando ci siamo insediati ne avevamo 43 non utilizzati in quanto bisognosi di interventi, a gennaio 2025, al contrario, contiamo di arrivare a zero e di poterli così inserire nelle graduatorie" ha detto l’assessore Sanguigni.

Un progetto particolarmente importante riguarda la riqualificazione delle cucine delle mense scolastiche (investimento di 150mila euro): la scuola Caselli avrà una nuova mensa, al piano terra, nei locali in precedenza occupati dall’Istituto Musicale Vivaldi. "Questo intervento migliorerà le condizioni della mensa e offrirà anche uno spazio più adeguato e funzionale per i pasti degli studenti", ha specificato Andrea Sanguigni. L’importo di 390mila euro è destinato per le misure di contrasto alla povertà: i fondi saranno utilizzati per l’integrazione delle rette degli anziani nelle case di riposo e per le agevolazioni sociali in merito alla tassa sui rifiuti, con l’obiettivo di sostenere le fasce più deboli. Anche le politiche per la disabilità, godranno di un’attenzione particolare, con un investimento di 275mila euro. "Tra le iniziative ci sono il servizio di sollievo per i disabili gravi e il ’Dopo di Noi’", che offre supporto alle persone disabili dopo la perdita di genitori o tutori – ha spiegato l’assessore Sanguigni –. Le politiche verso i minori godranno di un contributo di 392mila euro, utilizzati per aumentare il progetto sul benessere emotivo nelle scuole, rivolto agli studenti delle medie e delle superiori, con lo psicologo (Stefano Cristofori) e la sociologa (Simona Montauti), che ringrazio, visti i consensi ottenuti". Inoltre, verranno sostenuti progetti come ’Spreco come risorsa’, centri ricreativi estivi per l’infanzia e l’inserimento di minori in strutture adeguate.

Stefania Mezzina