Un tesoretto dal bilancio. Oltre 6 milioni da spendere

Ancora un avanzo soddisfacente, quello emerso in sede di redazione del risultato contabile di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2024. Le cifre a disposizione ricalcano il livello raggiunto l’anno scorso e lo superano, anche se di poco. Con propria delibera infatti la giunta, nell’ultima riunione, ha ratificato lo schema di rendiconto, pari a 51.226.158,38 euro e così composto: 1.040.000,74 di parte destinata agli investimenti, 10.767.367 euro vincolati, 33.339.070,61 accantonati e 6.079.720,03 euro disponibili. La parte accantonata a sua volta consta del fondo crediti di dubbia esigibilità che, al 31 dicembre 2024, è pari a 26.502.666,35 euro. Poi c’è il fondo indennità di fine mandato, che raggiunge 59.675,02 euro, mentre il fondo rischi contenzioso si attesta a 3.115.757,48 euro. C’è quindi il fondo per perdite da aziende istituzioni società partecipate, che vale 286.086,43 euro, il fondo rinnovi contrattuali che è pari a 1.415.219,08, il fondo garanzia debiti commerciali a zero, il fondo ruolo oneri legge a 242.919,20 euro, il fondo spese potenziali per conguagli utenze a 862.884,33 euro, il fondo revisione prezzi a bilancio 853.862,72 euro. Per quel che riguarda la parte vincolata, c’è quella da leggi e principi contabili (1.506.717,17 euro), da trasferimenti (6.558.396,56), dalla contrazione dei mutui (2.602.950,55) nonché da vincoli formalmente attribuiti dall’ente (99.302,72). Infine la delibera sottolinea che si è ritenuto inserire, in via prudenziale, uno specifico ‘fondo revisione prezzi a bilancio’, valorizzato per 853.862,72 euro, ad integrazione dell’analogo ‘fondo spese potenziali per conguagli utenze’, valorizzato per 862.884,33 euro.

Insomma, oltre 6 milioni di parte disponibile, e ora occorrerà capire come spendere queste ingenti risorse. L’anno scorso, va ricordato, l’avanzo di bilancio raggiunse 6.017.814,49 euro. Già nel 2024 il sindaco Spazzafumo accolse con favore questo computo, rimarcando che le cifre risparmiate sarebbero state utilizzate per concretizzare investimenti mirati. Per quanto riguarda le opere pubbliche, si è parlato di diversi progetti, ma ancora non è chiaro quali siano quelli realizzabili e quali no. L’amministrazione potrebbe investire altro denaro nella realizzazione del parco ‘Ballarin’, anche se prima dovrà essere portato a termine il progetto appaltato e modificato con variazione planivolumetrica. Altra iniziativa potrebbe essere quella della ‘terrazza sul mare’ mediante acquisizione dell’ex galoppatoio e chiusura al traffico di viale Tamerici.

Giuseppe Di Marco