Un tesoretto dalle farmacie comunali. Adesso si punta ad aprirne un’altra

Dieci milioni. È l’ammontare degli introiti che il Comune ha avuto, nel 2024, attraverso le farmacie comunali. Un vero e proprio incasso record, quello annunciato in fase di approvazione del bilancio da parte dell’assessore Francesca Pantaloni. Una cifra, questa, che ha convinto la stessa giunta a potenziare i servizi offerti e, soprattutto, elaborare un piano per aprire almeno un’altra attività sul territorio comunale.

Nel corso delle prossime settimane, a tal proposito, lo stesso assessore Pantaloni, il sindaco Marco Fioravanti e i dirigenti degli uffici si metteranno a tavolino per capire se, effettivamente, ci sia la possibilità di aprire un’altra farmacia comunale. Al momento sono quattro le farmacie comunali: quella del Battente, quella di via Fabriano a Porta Maggiore, quella di Monticelli in via degli Iris e quella di Brecciarolo lungo la Salaria. L’intento dell’amministrazione comunale potrebbe essere quello di puntare su una quinta farmacia, appunto, magari in quei quartieri dove ancora non c’è.

Durante l’estate, comunque, se ne parlerà, anche in virtù delle entrate che le altre quattro attività hanno finora garantito alle casse dell’ente. Intanto, è stato deciso di attivare la consegna a domicilio dei farmaci, parafarmaci e quant’altro reperibile in farmacia: un servizio particolarmente richiesto e ad alto impatto sociale, gratuito per le fasce deboli residenti nel Comune come prestazione di assistenza.

"In questo modo – spiega il sindaco Marco Fioravanti – diamo la possibilità ai cittadini di poter avere a domicilio i farmaci di cui hanno bisogno. Crediamo molto nell’importanza di servizi di prossimità come questo, che aiutano a creare una comunità coesa e capace di aiutarsi a vicenda, per non lasciare nessuno indietro". La prima fase sperimentale è stata già avviata e avrà una durata di sei mesi, a seguito dei quali verrà fatta un’analisi per decidere se ampliare o ridurre il numero dei fruitori a titolo gratuito.

"Si tratta – prosegue l’assessore con delega alle farmacie, Francesca Pantaloni – di una scelta dal grande valore etico e culturale: la cura della persona e la possibilità di accedere alle cure sono fattori fondamentali di una società civile e con questo servizio vogliamo rendere più semplice l’approvvigionamento di farmaci a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà".

Matteo Porfiri