Un Tigre anche in Vaticano

E’ stato inaugurato il Tigre-Annona, all’interno della Città del Vaticano. Si tratta dello storico Spaccio Annona in cui negli anni Trenta si potevano trovare le derrate alimentari. Poi lo scenario cambiò e quello spaccio si trasformò in un vero supermercato, segnando l’inizio anche in Vaticano di un modo diverso di fare la spesa. Oggi siamo di fronte ad una ulteriore evoluzione: per la prima volta dopo 80 anni l’Annona sarà gestito da un’azienda privata. La Magazzini Gabrielli Spa, con sede ad Ascoli Piceno e con punti vendita nelle cinque regioni del centro Italia, Marche Abruzzo Molise Umbria e Lazio, entrerà in Vaticano con il marchio Tigre. All’interno della struttura, che occupa complessivamente una superficie totale di 1.321 metri quadrati, di cui 875 destinati alla vendita, con sei casse e 30 posti auto riservati, lavoreranno 34 addetti. Il punto vendita, completamente ristrutturato, proporrà un assortimento di circa 11.000 prodotti e applicherà la politica commerciale di "prezzi convenienti tutti i giorni". L’assortimento di prodotti vedrà una particolare attenzione ai localismi, soprattutto nei reparti gastronomia, forno ed ortofrutta. Il negozio ha tutti i reparti tipici di un moderno supermercato e riguardo ai freschissimi oltre l’ortofrutta ci sono i banchi serviti della carne, del pane, della gastronomia e della cucina. Il reparto macelleria offrirà molti prodotti pronti da cuocere e nel reparto pane saranno servite pizze sfornate al momento. L’offerta comprende inoltre prodotti ittici in modalità take-away. Ampio e profondo l’assortimento dei vini e delle bibite in generale anche con la presenza di frigoriferi dedicati. "Siamo felici ed onorati di aver intrapreso questa collaborazione con la Città del Vaticano – ha dichiarato il Presidente Laura Gabrielli – per la prima volta nella storia, infatti, il Governatorato ha deciso di affidare ad un privato la gestione dell’Annona. È stato motivo di grande soddisfazione per la nostra azienda siglare il 4 luglio l’accordo per la concessione di questo negozio. Abbiamo lavorato assiduamente durante il periodo estivo per poterci esprimere al meglio. Il negozio è stato completamente ristrutturato. Quello che contraddistingue la Magazzini Gabrielli è una storia che da oltre 130 parla di valori. Il marchio Tigre è nato poco meno di 50 anni fa ad Ascoli Piceno: era il ‘78 quando mio padre e i suoi fratelli decisero di aprire il primo supermercato. Si trattava della naturale evoluzione del reparto alimentari all’interno dei grandi magazzini a prezzo unico. Oggi tra gestione diretta e franchising, con le tre insegne Oasi Tigre e Tigre Amico, siamo un gruppo con una numerica importante di negozi, e ci riempie di orgoglio poter annoverare tra questi il Tigre Annona. La nostra presenza nel territorio in cui operiamo è sempre più radicata. Negli ultimi anni oltre a rafforzarci in Marche, Abruzzo, Molise e Umbria con aperture e rinnovi, abbiamo accelerato lo sviluppo nel Lazio ed in particolare nella Capitale. Siamo cresciuti nei numeri e nella visibilità in maniera sana e sostenibile e sul mercato godiamo di ottima reputazione Ora con questa eccezionale apertura del Tigre Annona stiamo per compiere una nuova sfida. Dal 15 ottobre la nostra gente lavorerà ogni giorno con impegno e passione anche per soddisfare la clientela del Vaticano".