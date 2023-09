Un tris di donne. Ecco Di Sciascio

Con la firma della determina di nomina da parte del direttore Nicoletta Natalini, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha ufficialmente anche un direttore sanitario. Si tratta di Maria Bernadette Di Sciascio, con incarico quadriennale a partire dal prossimo 16 ottobre. Naturalmente in possesso dei requisiti, la Di Sciascio è inserita nell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore sanitario delle Asl ed enti del Servizio sanitario regionale della Regione Abruzzo. Così come riportato sulla determina di nomina "alla scadenza del contratto l’incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni. L’incarico è rinnovabile per una sola volta".

E’ dunque una terna tutta al femminile quella che si trova ai vertici dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Insieme al direttore generale Nicoletta Natalini, e al direttore sanitario Bernadette Di Sciascio, ad agosto scorso era stata nominata Paola D’Eugenio, già facente funzioni della direzione amministrativa dell’azienda ospedaliera Marche Nord dell’Ast di Pesaro-Urbino, in qualità di direttore amministrativo della Ast. Tra gli ultimi incarichi attribuiti dalla Natalini, anche quello molto importante del dirigente delle professioni sanitarie nella persona di Luca Gelati che ha preso servizio l’11 settembre scorso.

Dagli incarichi alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, è avvenuta l’aggiudicazione della progettazione definitiva e esecutiva e dei lavori di realizzazione dell’ospedale di comunità di Ascoli. Quest’ultimo sarà realizzato mediante il completamento e l’ampliamento della struttura al grezzo nel complesso dell’ex sanatorio Luciani, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lorenza Cappelli