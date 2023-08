Un tuffo nel Medioevo Il ritorno di Templaria: "Ci saranno 150 artisti e ben 400 figuranti"

La Libreria Rinascita ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 32ª edizione di Templaria Festival in programma dal 17 al 21 agosto a Castignano. Una edizione tutta dedicata alle donne intitolata ‘Femine Indomite: l’importanza e la forza delle donne nel Basso Medioevo’. A presentarla è stato il professor Andrea Fioravanti coordinatore culturale del Festival, affiancato dal Presidente della Pro Loco di Castignano Eros Iacoponi, dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini, dal sindaco di Castignano Fabio Pollini, dal Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani e dal nuovo direttore artistico Isabella Pasqualini subentrata quest’anno a Rosaria Tomassini. "Elenco solo alcuni numeri – ha dichiarato il Presidente Iacoponi – Ci saranno 150 artisti e oltre 400 figuranti. Dieci teatri, 27 compagnie coinvolte da tutta Italia, 60 spettacoli ogni sera sul palco per un totale di 100 spettacoli compresi quelli itineranti. Quest’anno sarà anche arricchito il Mercato Medievale. Voglio davvero ringraziare tutti gli enti che ci danno una mano ma Templaria non esisterebbe senza il volontariato di tutta la popolazione castignanese".

Il sindaco Pollini ha sottolineato proprio la forza del territorio. "Lo scorso anno ho ricevuto una delegazione con il sindaco di Akko ovvero San Giovanni d’Acri in Israele, per valutare la possibilità di ripetere Templaria anche da loro. Cosa impossibile in assenza del volontariato che a Castignano è la base del Festival. Templaria è cresciuta tanto in questi anni con tante persone che arrivano da fuori regione, che soggiornano e girano per il territorio. Credo sia davvero uno dei Festival più importanti d’Italia". Anche l’assessore Andrea Antonini ha sottolineato il valore turistico ma soprattutto culturale di Templaria. "Un vero punto di riferimento nell’estate del Piceno – ha ammesso – un appuntamento imperdibile che richiama anche tanto turismo interno, regionale, spesso sottovalutato. Quella di Templaria è stata una grande intuizione non solo sul piano turistico ma anche culturale e di coesione sociale tra i castignanesi. Il tema delle donne è azzeccatissimo e anche quest’anno la Regione sarà presente".

D’accordo anche il presidente Luigi Contisciani mentre Isabella Pasqualini si è soffermata sul programma degli eventi di Templaria: "Avremo La Compagnia dei Folli – ha ammesso – quella del Ramino, poi i Monaci le magie, i musici, i giocolieri e nuove compagnie. Il tema della donna abbiamo cercato di rispettarlo anche nel cast degli artisti. Templaria punta sempre di più a migliorare anche l’ambito scenografico con Castignano che ogni anno si abbellisce sempre di più. Vi aspettiamo a Templaria". Il titolo, oltre a citare due importanti studiose di storia medievale, Janina Ramirez e Chiara Frugoni, vuole essere un omaggio ed insieme un’esortazione alle donne di oggi, proprio a partire da quell’epoca che tutti hanno visto e studiato come il periodo storico più fortemente caratterizzato dalla figura maschile. Una complessità e una ricchezza di spunti che saranno alla base degli spettacoli, degli incontri e dei convegni che animeranno a Castignano le Notti da Medioevo dal 17 al 21 agosto, con l’apporto di illustri e preparati ospiti.

Valerio Rosa