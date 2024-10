Un tuffo nella tradizione. C’è la fiera a Comunanza: dalle esposizioni ai laboratori

Tanti espositori delle più svariate tipologie di volatili, ma anche animali da cortile e compagnia. E, come accade da anni, centinaia di standisti di merci di ogni tipologia da tutta Italia. E’ tutto pronto, a Comunanza, per la storica ‘Fiera degli Uccelli’, la kermesse che apre la stagione autunnale e che è giunta ormai alla 56esima edizione. L’evento è in programma domani, per tutta la giornata, e sarà caratterizzato anche da tante altre iniziative collaterali. A cominciare da ‘Nel bosco con Serafino’, una mostra di erbe spontanee, funghi e tartufi dei Sibillini, a cura del micologo e docente Serafino Fioravanti. Poi esibizione di Loris Dal Maistro, campione europeo di chioccolo (imitatore di versi degli uccelli) nelle categorie sassello e merlo e di Giuseppe Fioravanti, scultore del legno con l’utilizzo della motosega.

Sempre in occasione della fiera, sugli alberi del centro cittadino, saranno collocate delle casette in legno per uccelli realizzate a mano da alcuni artigiani comunanzesi. Inoltre si terrà un laboratorio di costruzione, per bambini e ragazzi, di questi abitacoli originali, a cura di Luigi Passaretti. Torna quest’anno, dopo alcune edizioni di assenza, il Libretto della Fiera, una pubblicazione testimonianza di continuità storica, che raccoglie vari articoli attinenti alla manifestazione, all’ambiente, al vivere la natura, la cultura, lo sport. Non manca l’aspetto solidale. Il 10 per cento del ricavato dagli sponsor, infatti, sarà devoluto dal comune al ‘Centro di solidarietà dei Monti Sibillini’, creato anni fa dal gruppo Tod’s dei Della Valle, per aiutare le famiglie in difficoltà economica del territorio. "Vogliamo anche dare, per quanto possibile, una valenza di aiuto sociale" spiega il sindaco Domenico Sacconi.

Matteo Porfiri