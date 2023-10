Un ufficio informazioni apre all’ingresso del cimitero civico

In occasione della Commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Monteprandone apre uno sportello informativo in cimiter per offrire informazioni. Lo sportello, situato presso l’ingresso 3 del Cimitero, sarà aperto lunedì 30 e martedì 31 ottobre, giovedì 2 e venerdì 3 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Come consueto mercoledì 1° e giovedì 2 novembre, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione della cittadinanza un servizio di bus navetta gratuito per il cimitero con partenze da Centobuchi e da Monteprandone. Fermate ed orari sono scaricabili dal sito a questo link www.comune.monteprandone.ap.itbus-navetta-per-cimitero. Domenica 29 ottobre il servizio verrà effettuato con gli stessi percorsi del servizio ordinario festivo invernale con partenza da Sant’Anna ore 8.30, ritorno dal Cimitero ore 11. Considerato il possibile maggiore afflusso di persone presso il Cimitero, il sindaco Sergio Loggi, ha autorizzato l’apertura straordinaria del mercato settimanale dei fiori, con orario continuato dalle 6 alle 21, dal 25 ottobre fino al 5 novembre.