Un uliveto tra mare e monti. L’azienda familiare Conca d’oro

L’azienda Conca d’oro, della famiglia Alessandrini, tramanda, da quattro generazioni l’amore per la terra, la passione per la campagna, la natura, e il desiderio costante di produrre un olio extravergine di oliva biologico certificato, a chilometro zero. L’azienda si trova incastonata tra le colline di Appignano del Tronto, il podere caratterizzato dagli ulivi affonda le radici nel passato e restituisce al presente un luogo autentico, da riscoprire e valorizzare. Si estende su una superficie di 50 ettari completamente ulivetata. L’uliveto si trova a metà strada tra il mare e la montagna, si rimane folgorati dalla bellezza incontaminata di quel posto, che parla allo stesso tempo delle origini della famiglia Alessandrini e del suo futuro. La famiglia ha deciso di dare vita al loro progetto: fare olio di qualità. In quel lembo di terra si produce un olio davvero buono, proveniente da olivi secolari, che ha eccellenti proprietà nutrizionali: un autentico elisir di lunga vita. Il motto della famiglia Alessandrini è: ‘Nutri con olio sano la tua famiglia’.

Già da giorni è iniziata la raccolta delle olive, che vengono tempestivamente lavorate nel frantoio aziendale con metodo di estrazione a freddo. Questo è un passaggio fondamentale per il mantenimento delle proprietà e delle caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine di oliva: ingrediente fondamentale per una sana alimentazione. La famiglia Alessandrini accoglie tutte le persone che vogliono conoscere questo eccellente prodotto, infatti invita a visitare il frantoio, per offrire un assaggio del nuovo olio extravergine di oliva biologico. L’olio extravergine d’oliva biologico della Conca d’oro è un alimento che non solo arricchisce i piatti, ma porta con sé una tradizione secolare di qualità e genuinità. Per chi fosse interessato all’acquisto, l’azienda effettua la vendita diretta nel frantoio (in Valle Chifenti 24 ad Appignano del Tronto, vicino alle scuole comunali), oppure è possibile riceverlo a domicilio tramite consegne o spedizioni in Italia e all’Estero. Si confezionano cesti natalizi personalizzati e regali aziendali. E’ possibile chiedere informazioni e prenotazioni chiamando il 333 7818703 (anche whatsapp) oppure lo 0736 86326. Sito web www.concadoro.com

Maria Grazia Lappa