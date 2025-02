Un uomo nei guai. In fuga a Monticelli dopo l’incidente: scoperto il pirata

È stato identificato dalla polizia locale di Ascoli l’automobilista che la serata del 30 gennaio scorso ha causato un incidente stradale, fuggendo senza prestare scorso alla persona coinvolta e rimasta ferita. Il sinistro era avvenuto nel quartiere Monticelli, quando un uomo di origini straniere che percorreva a bordo di un monopattino la variante Anas che porta verso la superstrada Ascoli-Mare, è stato investito da un veicolo in transito. Il conducente del veicolo investitore si è allontanato dal luogo dell’incidente facendo perdere le sue tracce. Ci hanno pensato gli agenti della polizia locale di Ascoli a rintracciarlo e a chiudere il caso in 72 ore, grazie all’estrapolazione delle immagini di videosorveglianza e alla preziosa collaborazione dei cittadini testimoni dell’accaduto. Una volta individuato il veicolo investitore e il relativo conducente, dopo che la comparazione dei danni subiti da entrambi i mezzi coinvolti ha dato esito positivo, la polizia locale ha proceduto alla denuncia a piede libero di un sessantenne dell’hinterland Ascolano, il quale dovrà ora rispondere del reato previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale, gli agenti del Nucleo operativo sicurezza urbana) hanno individuato un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare che esercitava la vendita al dettaglio senza la prescritta autorizzazione in un capannone con destinazione artigianale. Immediata l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da 3.000 a 9.000 euro, con contestuale chiusura dell’attività.

In ambito sicurezza stradale e decoro urbano, gli agenti della Caserma Dionisi, in stretta collaborazione con Anas, hanno provveduto allo sgombero, pulizia e messa in sicurezza del Piazzale delle Ginestre: sanzionate e rimosse diverse vele pubblicitarie stazionanti da tempo sul piazzale e aventi carattere di stabilità, in violazione delle norme in materia di pubblicità sulle strade.

p. erc.