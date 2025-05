Un ’Viaggio nella fantascienza’ al PalaRozzi

Nella Bottega del Terzo Settore, è stata presentata la prima edizione dell’evento ‘Warp-Viaggio nella fantascienza’, che si svolgerà nel PalaRozzi a Villa Pigna di Folignano. Nelle giornate del 3 maggio (dalle ore 14 alle 20) e del 4 maggio (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20), avrà luogo la kermesse ispirata a tutti i più famosi titoli del genere (da ‘Star Wars’ a ‘Warhammer’) con la proposta di molte attività, tutte ad ingresso gratuito. L’evento è stato organizzato dall’Aps ‘Gilda Picena’ e dall’Aps ‘Tpk Events’, con il patrocinio del Comune di Folignano e l’ausilio di vari sponsor. Nel prossimo weekend, gli appassionati del mondo della fantascienza avranno l’opportunità di giocare, disegnare e partecipare ad attività interattive, ispirate ai personaggi fantasy e ai protagonisti delle saghe più avvincenti. Tra le numerose attività in programma, spiccano un’arena esterna per i ‘laser game’ e i visori per assistere alla realtà aumentata (che potranno essere indossati per 30 minuti). Le due giornate saranno ricche di iniziative riservate ai bambini, ma anche agli adulti: giochi da tavolo, di carte e di ruolo, truccabimbi, contest artistici, realtà virtuale e laser game. Non mancherà, poi, uno spazio dedicato all’area Lego. Infine, all’interno di ‘Warp’, saranno disponibili workshop per bambini, tra cui pitture in miniatura e dimostrazioni sul gioco di carte legato a ‘Star Wars Unlimited’, rese possibili in collaborazione con la libreria ‘Rinascita’ di Ascoli. "Con questi eventi – ha dichiarato Laura Addis, assessore alla Cultura e agli Eventi cerchiamo di dare, a varie associazioni locali, la possibilità di esprimersi. È un evento per tutte le età, rivolto agli appassionati della fantascienza. L’ingresso sarà libero, per favorire una numerosa affluenza di pubblico".

"Si tratta di un evento – ha spiegato Matteo Censori, presidente dell’associazione ‘Gilda Picena’ – che ha lo scopo di favorire la socializzazione tra persone di varie età. Ci sarà un contest artistico dedicato ai ragazzi che praticano la street art, con dei pannelli per dare sfogo alla creatività. I vincitori saranno premiati con attrezzature per fare i graffiti". "L’evento – ha detto Stefano Agostini, consigliere dell’associazione – è composto da attività ludiche sulla fantascienza. I prossimi anni, speriamo di allargare la kermesse al mondo del cinema, attraverso degli incontri con gli autori".

Giuliano Centinaro