Un video che racconta un intero territorio

La Transiberiana d’Italia diventa il set del nuovo videoclip di Town Sound con protagonista il rapper e songwriter Abruzzese Nikkè. Un progetto, dietro il quale si cela il musicista Jacopo Cecchini, intento a campionare i suoni prodotti dalle città munito di registratore, microfoni e cuffie, con drone e camere al seguito. Da questo ardito processo nascono di volta in volta tracce musicali uniche e irripetibili, destinate a scavalcare ogni convenzione per tuffarsi nel mondo di un’originale sperimentazione audiovisiva. E dopo le avventure che lo hanno portato a vagare tra il suono ruvido del travertino Piceno, nel vorticoso clamore delle vie napoletane, bolognesi e portoghesi, passando per gli scacciapensieri siciliani e finanche per i boschi e le foreste che dividono Ascoli da Londra, Town Sound questa volta sceglie il viaggio e non la meta. "È il tema eletto per il nuovo lavoro – spiega Jacopo Cecchini – connesso all’idea delle tradizioni e della storia dei luoghi. Ho lavorato in stretta sinergia con Niccolò Venturini, in arte Nikkè, musicista brillante, ma anche psicologo. È lui che ha scritto il testo della canzone, impreziosendo la parte strumentale con la sua chitarra". Un rap avvincente, sorretto da una graffiante impalcatura strumentale a cavallo tra funk e reggae si fonde con i suoni campionati in presa diretta dalle storiche carrozze Centoporte che conducono da Sulmona fino a Castel Di Sangro. Il tragitto è quasi un tuffo nel realismo magico, ma sa di abbandono. "Dal treno abbiamo visto tanti piccoli paesini morenti – dice Niccolò Venturini – luoghi identitari dell’antichità che hanno una lunga storia, ma che purtroppo si sono quasi del tutto spopolati nel corso degli anni. È un vero peccato. Per questo motivo abbiamo deciso di focalizzarci sul tema delle radici, del rapporto tra l’uomo e i suoi luoghi di appartenenza, citando il poeta e paesologo irpino Franco Arminio". Il viaggio intrapreso dai due è una metafora della vita, pronta a ricordare a chi la vede e ascolta che è più importante sapere "da dove vieni, prima che dove vai", come vuole il testo della canzone, nato dalla mente del cantautore abruzzese Nikkè,sempre attento alle tematiche psico-sociali del nostro tempo. Il videoclip uscirà domani da mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, e dalle 14 su YouTube con il video ufficiale (per ascoltare il brano: https:bfan.linkda-dove-vieni) Valeria Eufemia