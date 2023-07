Un weekend all’insegna di ’Giochi in Grotta’

’Giochi in Grotta’ torna nella versione estiva sabato e domenica prossimi. La manifestazione organizzata dall’associazione Spazio Ludico con il patrocinio della Città di Grottammare, sarà di nuovo presente nei suggestivi luoghi del vecchio incasato con le storie e i personaggi intriganti dei giochi di ruolo. Sabato pomeriggio alle 17, con le prime sessioni assistite dagli organizzatori, saranno presenti gli autori di giochi di successo come ’L’ultima Bomba’ e ’L’ultima torcia’, rispettivamente, Fabio Passamonti e Matteo Curte. La partecipazione è gratuita, ma per essere sicuri di giocare è consigliata la prenotazione su www.spazioludico.it (oppure whatsapp 329.5711610, tutti i giorni dopo le 19). L’iniziativa è adatta anche ai più piccoli. "Giochi in Grotta – dichiarano il sindaco Alessandro Rocchi e la consigliera delegata alle Politiche giovanili Martina Sciarroni – è ormai diventato l’appuntamento estivo per i giocatori di ruolo e da tavolo di ogni età. La manifestazione si conferma essere un momento ludico e di convivialità per gruppi di amici, e famiglie che in questi giorni di vacanza vogliono cogliere l’occasione per fare nuove conoscenze".