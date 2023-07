Un weekend con eccessi di alcol Incidenti e malore per minorenne

L’alcool è stato il protagonista dei disagi vissuti sulla Riviera delle Palme nella notte tra venerdì e sabato. Iniziamo dai soccorsi portati dai sanitari e dalle forze dell’ordine nella città di San Benedetto. Una ragazzina di 17 anni, alle due del mattino, ha perso i sensi per il troppo alcool ingerito, mentre si trovava nell’area accanto al monumento al Pescatore. Gli operatori del Pronto Soccorso l’hanno rimessa in condizioni decenti, ma appena mezz’ora dopo l’equipaggio della Potes-118 sono dovuti accorrere nei pressi della stazione ferroviaria per prestare aiuto ad un uomo di 57 anni che, in sella alla sua bicicletta, completamente sbronzo, è caduto riportando un trauma cranico e subito dopo altro soccorso ad una turista di 20 anni che è stramazzata a terra, nella zona del centro cittadino, sempre per il troppo alcool ingerito.

I soccorsi sono proseguiti fino all’alba, quando un ragazzo di 27 anni ha perso i sensi in piazza Sacconi, anche lui ubriaco fradicio, è stato portato al Pronto Soccorso dall’equipaggio della Croce Verde di San Benedetto. L’alcool è stato la causa dell’incidente accaduto alle due della notte lungo la statale Adriatica a Grottammare, all’incrocio con la Valtesino, dove sono entrate in collisione una Fiat Multipla ed una Dr1 che dopo l’impatto si è ribaltata. Il conducente di quest’ultima, una ragazzo di 31 anni, è stato estratto dai vigili del fuoco incolume. I carabinieri di Monsampolo, supportati dalla polstrada, gli hanno sospeso la patente perché positivo all’alcool test. Ferita la donna alla guida della Fiat Multipla, trasportata al Pronto soccorso in codice giallo. Altri incidenti sul lungomare Trieste, coinvolti 2 scooter ed un’auto e nel curvone di fianco al molto sud, dove su una macchia d’olio sono caduti un motociclista ed uno scooterista.

Marcello Iezzi