Un weekend con i libri

Weekend ricco di incontri letterariquello che inizia oggi alla libreria Rinascita di piazza Roma. Domani, dalle 17.30, si terrà la presentazione del volume ‘Le zattere di Ulisse. Dieci psicoanalisti interpretano i luoghi, le donne, i miti dell’Odissea’. Sarà presente il curatore Anthony Molino che dialogherà con lo psicanalista Cristian Muscelli e con il fotografo Giorgio Cutini, autore delle immagini che corredano il libro. All’incontro interverranno anche Giulia Silvaggi e Roberta Calogiuri dell’ ‘Altro Centro clinico - Pronto soccorso psicologico’. Sarà un pomeriggio prezioso per approfondire i temi della salute mentale.

E ancora, domenica, alle 11.30, la libreria ascolana ospiterà una tappa della rassegna ‘Come un libro all’aperto’. Lo scrittore protagonista sarà Lorenzo Marone (nella foto in alto), autore di grande talento, noto per la sua capacità di tessere storie coinvolgenti e toccanti. Con uno stile narrativo unico, ha già conquistato il cuore di numerosi lettori con diverse opere premiate. In ‘Sono tornato per te’, ovvero il libro che presenterà alla Rinascita, Marone regala una storia intensa di amore, rinascita e speranza.

Un libro che abbraccia il cuore e la mente, lasciando un’impronta duratura nell’anima di chi lo legge. Dialogherà con lo scrittore Eleonora Tassoni.

Infine, sempre domenica, ma alle 17.30, alla libreria di piazza Roma si svolgerà la presentazione del libro di Nicola Campagnoli ‘Tre mesi di vacanza (e il posto fisso)’. Interverranno con l’autore, don Giuseppe Bianchini e Davide Tartaglia.

Il volume vuole essere un’attenta riflessione intorno al mestiere del docente, spesso e volentieri bistrattato, eppure fondamentale per costruire i cittadini del domani.

Nel libro che sarà presentato domenica, Campagnoli racconta i momenti che più hanno segnato la sua storia di professore di lettere, prima negli istituti tecnico professionali e poi al liceo. Tutto ciò che è descritto nel libro è realmente accaduto.

Ingresso libero a tutti gli incontri.

Lorenza Cappelli