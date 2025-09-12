Un weekend di ’Ascolimpiadi’. Protagonisti oltre 2mila atleti

Un intero fine settimana all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori che lo rendono un pilastro fondamentale per la crescita individuale e collettiva. Sabato 13 e domenica 14 settembre, il centro storico ascolano si trasformerà in una vera e propria cittadella dello sport per accogliere l’edizione 2025 delle Ascolimpiadi, l’evento clou promosso nell’ambito del programma ‘Ascoli Città Europea dello Sport’. Una manifestazione attesa, che celebra lo sport in tutte le sue forme, coinvolgendo l’intera comunità cittadina in un clima di festa, partecipazione e inclusione. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ascoli Piceno, con il coordinamento dell’assessorato allo Sport guidato da Nico Stallone, da sempre promotore di politiche sportive attente ai giovani, al benessere e al ruolo sociale dello sport.

Nel cuore del centro storico, tra Piazza Arringo e Piazza del Popolo, prenderà vita un programma ricco e variegato: oltre 2.000 atleti, 100 società sportive e più di 30 discipline daranno vita a una due giorni di esibizioni, incontri e dimostrazioni aperte al pubblico. Non mancheranno ospiti d’eccezione: attesi olimpionici, campioni nazionali ed eccellenze dello sport locale, a testimonianza della qualità e della passione che animano il panorama sportivo ascolano.

Si partirà sabato pomeriggio, alle 18.30 in Piazza Arringo, con la suggestiva sfilata olimpica, che vedrà protagoniste tutte le realtà sportive del territorio. Un momento simbolico e partecipato che darà ufficialmente il via alle Ascolimpiadi, celebrando lo sport come linguaggio universale e motore di integrazione.

Domenica 14, a partire dalle 10, sarà invece il momento delle esibizioni: piazze, vie e scorci del centro diventeranno palestre a cielo aperto, dove cittadini e visitatori potranno assistere a dimostrazioni sportive di ogni genere, dalle arti marziali alla ginnastica artistica, passando per scherma, volley, basket, danza, e tanto altro ancora.

Le Ascolimpiadi 2025 si confermano così non solo un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra sport, territorio e cittadinanza, promuovendo uno stile di vita sano e attivo per tutte le età. Un’opportunità per scoprire e valorizzare le tante realtà locali che ogni giorno, con passione e impegno, fanno crescere il movimento sportivo ascolano.

