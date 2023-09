Un weekend di sport. Tornano le Ascolimpiadi

Le cento torri sono pronte ad accogliere la settimana dello sport che in questo fine settimana vedrà andare in scena le Ascolimpiadi. Nell’occasione il centro storico sabato e domenica accoglierà oltre 2mila ragazzi e la bellezza di un centinaio di società. Numeri che confermano ancora una volta quanto sia importante la pratica delle discipline sportive all’interno del tessuto sociale cittadino. "Ci prepariamo a questa settimana dello sport che costituirà un momento importante per Ascoli e la regione Marche – sostiene il sindaco Marco Fioravanti –. Continuiamo a dare sempre massima attenzione a tutte le discipline. Inoltre ciò fornisce la possibilità di rafforzare questa sinergia per avere una grande opportunità di promozione turistica. Come comune stiamo lavorando sull’impiantistica e lo abbiamo fatto col campo di Monticelli, quello di Monterocco, la pista di atletica e il nuovo palazzetto previsto nella Cittadella dello sport. A ciò aggiungiamo il nuovo pallone allestito al pattinodromo e i partiti lavori per nuovo velodromo di Campolungo. Questo ci permette di proiettarci verso una visione diffusa. Attraverso lo sport intendiamo lavorare molto sull’integrazione e la crescita delle relazioni a partire dai più piccoli fino ai più grandi sportivi". Ad aprire ufficialmente l’edizione 2023 sarà la sfilata prevista da piazza Ventidio Basso a piazza Arringo dove alle 19 avverrà l’accensione del braciere da parte di Vincenzo Ceci sulle note di ‘Nessun dorma’ cantata nell’occasione dal tenore ascolano Roberto Cruciani.

"Saranno presenti tutte le società paralimpiche cittadine – aggiunge l’assessore Nico Stallone –. Domenica andranno in scena tutti i giochi legati alle varie discipline. Ci sarà il primo torneo trofeo di basket Bmw Italia e l’esibizione di pugilato presenziato da nomi importanti come quelli di Maurizio Stecca, Aziz Abbes e Carlotta Paoletti. Tre personaggi di rilevanza nazionale. Il ricco panorama sarà arricchito dal primo concorso ippico Città di Ascoli di salto ad ostacoli. Nei prossimi giorni avremo in città la commissione per la candidatura di Ascoli a città europea dello sport 2025". Le gare andranno in scena negli spazi allestiti tra piazza del Popolo, la loggia dei Mercanti, il chiostro di San Francesco, piazza Arringo e corso Trento e Trieste. "Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di partecipare" chiosa Andrea Accorsi vice coach degli Amicacci Giulianova.

Massimiliano Mariotti