Un weekend per gustare i sapori dal mondo

L’ottava edizione dell’international street food farà tappa a Monteprandone da venerdì a domenica prossimi 14 aprile, in piazza dell’Unità a Centobuchi (il venerdì dalle ore 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 24). L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre. Un calendario intenso di eventi, che permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. In questa tappa sarà possibile gustare tra le molte specialità: gli arrosticini, la cucina messicana, la cucina argentina, le bombette pugliesi di Petriglia, il polpo gourmet, la cucina siciliana, gli hamburger di Angus. Saranno anche presenti birrifici artigianali italiani ed europei come quelli della Germania e di Praga.