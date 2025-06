Una bandiera della Palestina issata sul minicipio

All’ordine del giorno del consiglio comunale di Grottammare, tenutosi lunedì pomeriggio, vi era una mozione di Solidarietà e Partecipazione sul riconoscimento dello stato di Palestina. Mozione che non è stata votata dai consiglieri di ‘Grottammare c’è’ e ‘Fratelli d’Italia’.

"Dopo interventi equilibristici del consigliere Sprecacé a difesa di un governo italiano inerte – scrive la maggioranza – lo stesso consigliere ha trovato il pretesto per non votare a favore di una mozione che conoscono da settimane facendo leva sulla richiesta che venisse ribadita una seconda volta la condanna dei fatti del 7 ottobre, come una ‘bandierina’, nel dispositivo finale, il quale ha invece lo scopo di indicare le azioni pratiche chieste della mozione.

La conferenza dei capigruppo si è tenuta lo scorso 26 maggio, tre settimane fa, ma non hanno trovato il tempo per presentare un emendamento. La mozione, comunque, è passata con i voti del Movimento Solidarietà e Partecipazione e anche del gruppo di minoranza Grottammare Città Unica.

Dai prossimi giorni una bandiera della Palestina sventolerà sul nostro municipio, accanto alle altre, fino alla fine, ci auguriamo rapida, di questa tragedia umanitaria".