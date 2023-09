Una battaglia che va avanti dal 1989

Una battaglia di Legambiente fin dal 1989. L’ex Sgl Carbon è stato indubbiamente uno dei temi sui quali si è dibattuto, e tanto, nel corso degli ultimi 34 anni. Nella mattinata andata in scena nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani la presidente Diana Di Loreto ha ripercorso le tappe della crociata. Il primo convegno sul sito fu allestito nel 1996 e già allora si andarono ad analizzare le serie problematiche legate allo stabilimento situato praticamente a due passi dal centro cittadino. Nel 2003 proprio Legambiente decise di sporgere denuncia su quanto stava accadendo. In quel periodo un carico di grafite radioattiva venne bloccato al confine e posto sotto sequestro. Le indagini svolte consentirono di arrivare a decifrare che si trattava di materiali provenienti dai due stabilimenti Sgl Carbon presenti in Italia, ovvero Ascoli e Narni. E qui scattò il seguente sequestro operato anche all’interno del sito presente in città.