Una brutta Samb si arrende anche al Livorno

2SAMBENEDETTESE1(4-3-2-1): Seghetti 5,5; Mawete 6 (48’ st Baldi sv), Noce 6,5, Monaco 6,5, Antoni 6; Peralta 6 (21’ st. Odjer 6), Hamlili 6, Marchesi 6 (48’ st Bonassi sv) ; Biondi 6, Cioffi 7 (33’ st Ghezzi 6); Dionisi 6,5 (33’ st Panattoni 6). A disp. Tani, Ciobanu, Gentile, Nwachukwu, Calvosa, Marinari, Malva, Panaioli. All. Formisano 6,5 SAMBENEDETTESE: (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 5 (23’st Dalmazzi sv), Zini 5,5, Pezzola 5,5, Tosi 5,5; Candellori 6 (33’ st Lulli sv), Bongelli 5,5 (23 st Martins 5,5), Alfieri 5,5; Konatè 6 (33’ st Iaiunese sv), Eusepi 5,5, Marranzino 5 (14’ st Tourè N. 6,5). A disp. Grillo, Cultraro. Chelli, Sbaffo, Battista, Vesprini, Napolitano, Chiatante. Tourè M., Scafetta. All. Palladini 5,5 (squal. in panchina Mancinelli)

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila 6 Assistente 1: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto Assistente 2: Marco Roncari di Vicenza Quarto Ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro Quarto Ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro Operatore FVS: Luigi Ingenito di PiombinoReti: 15’ st Cioffi, 30’ st Dionisi (rig.), 42’ st Tourè N. Note: Spettatori 3.212 di cui 463 provenienti da San Benedetto. Ammoniti Zini (S), Hamlili (L), Marchesi (L), Dionisi (L). Angoli 3-0 per Livorno. Recupero 1’ pt, 6’ st

Seconda sconfitta consecutiva per la Samb che cade a Livorno per 2-1 al termine di una partita decisa nella ripresa ma nel corso della quale i rossoblù hanno fatto vedere poco o nulla. Senza nerbo hanno lasciato gioco e campo al Livorno che così torna alla vittoria dopo circa due mesi, mancava infatti dalla prima giornata con la Ternana. Palladini, squalificato (in panchina a dirigere le operazioni c’è Mancinelli), non rischia Dalmazzi in panchina insieme a Moussa Tourè diffidato. Confermato l’assetto difensivo, c’è Marranzino al posto di Nohuan Tourè a comporre il tridente offensivo rossoblù con Konatè e Eusepi. Nel Livorno è l’ex Ascoli Dionisi a fungere da punto di riferimento in avanti con alle spalle Biondi e Cioffi per il 4-3-2-1 disegnato da Formisano. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti. E’ il Livorno a comandare il gioco ed a provarci con la Samb che remissivamente si rintana nella propria trequarti. Subisce poco ma non crea praticamente nulla. Nella ripresa stesso copione per un quarto d’ora, poi l’equilibrio si spezza a causa di un errore della retroguardia rossoblù. Infatti al 15’ i labronici passano in vantaggio: Cioffi si invola centralmente trovando impreparata la retroguardia rossoblù con Zoboletti in anticipo sull’avversario che però si fa saltare ingenuamente. L’attaccante granata supera in uscita anche Orsini e deposita il pallone in fondo al sacco. Purtroppo per la Samb nel giro di pochi minuti la partita scivola via: al 22’st un colpo di testa di Dionisi viene respinto in area da Zini in modo scomposto. Il Livorno protesta e chiede di rivedere l’azione per un possibile tocco con il braccio. Pezzopane dopo controllo al VFS assegna il penalty al Livorno. Dal dischetto Dionisi mette a segno il 2-0. La Samb accorcia le distanze al 42’ st con Nohuan Tourè che insacca in scivolata dopo un’uscita errata di Seghetti. Nei sei minuti di recupero l’arrembaggio rossoblù non dà alcun esito e la Samb torna a casa a mani vuote rimediando la quarta sconfitta in campionato.

Benedetto Marinangeli