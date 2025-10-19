Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaUna brutta Samb si arrende anche al Livorno
19 ott 2025
REDAZIONE ASCOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Una brutta Samb si arrende anche al Livorno

Una brutta Samb si arrende anche al Livorno

Prestazione sottono e di tutt’altro tenore rispetto a quella col Ravenna. Rossoblù che rimediano la quarta sconfitta in campionato

Prestazione sottono e di tutt’altro tenore rispetto a quella col Ravenna. Rossoblù che rimediano la quarta sconfitta in campionato

Prestazione sottono e di tutt’altro tenore rispetto a quella col Ravenna. Rossoblù che rimediano la quarta sconfitta in campionato

2SAMBENEDETTESE1(4-3-2-1): Seghetti 5,5; Mawete 6 (48’ st Baldi sv), Noce 6,5, Monaco 6,5, Antoni 6; Peralta 6 (21’ st. Odjer 6), Hamlili 6, Marchesi 6 (48’ st Bonassi sv) ; Biondi 6, Cioffi 7 (33’ st Ghezzi 6); Dionisi 6,5 (33’ st Panattoni 6). A disp. Tani, Ciobanu, Gentile, Nwachukwu, Calvosa, Marinari, Malva, Panaioli. All. Formisano 6,5 SAMBENEDETTESE: (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 5 (23’st Dalmazzi sv), Zini 5,5, Pezzola 5,5, Tosi 5,5; Candellori 6 (33’ st Lulli sv), Bongelli 5,5 (23 st Martins 5,5), Alfieri 5,5; Konatè 6 (33’ st Iaiunese sv), Eusepi 5,5, Marranzino 5 (14’ st Tourè N. 6,5). A disp. Grillo, Cultraro. Chelli, Sbaffo, Battista, Vesprini, Napolitano, Chiatante. Tourè M., Scafetta. All. Palladini 5,5 (squal. in panchina Mancinelli)

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila 6 Assistente 1: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto Assistente 2: Marco Roncari di Vicenza Quarto Ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro Quarto Ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro Operatore FVS: Luigi Ingenito di PiombinoReti: 15’ st Cioffi, 30’ st Dionisi (rig.), 42’ st Tourè N. Note: Spettatori 3.212 di cui 463 provenienti da San Benedetto. Ammoniti Zini (S), Hamlili (L), Marchesi (L), Dionisi (L). Angoli 3-0 per Livorno. Recupero 1’ pt, 6’ st

Seconda sconfitta consecutiva per la Samb che cade a Livorno per 2-1 al termine di una partita decisa nella ripresa ma nel corso della quale i rossoblù hanno fatto vedere poco o nulla. Senza nerbo hanno lasciato gioco e campo al Livorno che così torna alla vittoria dopo circa due mesi, mancava infatti dalla prima giornata con la Ternana. Palladini, squalificato (in panchina a dirigere le operazioni c’è Mancinelli), non rischia Dalmazzi in panchina insieme a Moussa Tourè diffidato. Confermato l’assetto difensivo, c’è Marranzino al posto di Nohuan Tourè a comporre il tridente offensivo rossoblù con Konatè e Eusepi. Nel Livorno è l’ex Ascoli Dionisi a fungere da punto di riferimento in avanti con alle spalle Biondi e Cioffi per il 4-3-2-1 disegnato da Formisano. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti. E’ il Livorno a comandare il gioco ed a provarci con la Samb che remissivamente si rintana nella propria trequarti. Subisce poco ma non crea praticamente nulla. Nella ripresa stesso copione per un quarto d’ora, poi l’equilibrio si spezza a causa di un errore della retroguardia rossoblù. Infatti al 15’ i labronici passano in vantaggio: Cioffi si invola centralmente trovando impreparata la retroguardia rossoblù con Zoboletti in anticipo sull’avversario che però si fa saltare ingenuamente. L’attaccante granata supera in uscita anche Orsini e deposita il pallone in fondo al sacco. Purtroppo per la Samb nel giro di pochi minuti la partita scivola via: al 22’st un colpo di testa di Dionisi viene respinto in area da Zini in modo scomposto. Il Livorno protesta e chiede di rivedere l’azione per un possibile tocco con il braccio. Pezzopane dopo controllo al VFS assegna il penalty al Livorno. Dal dischetto Dionisi mette a segno il 2-0. La Samb accorcia le distanze al 42’ st con Nohuan Tourè che insacca in scivolata dopo un’uscita errata di Seghetti. Nei sei minuti di recupero l’arrembaggio rossoblù non dà alcun esito e la Samb torna a casa a mani vuote rimediando la quarta sconfitta in campionato.

Benedetto Marinangeli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata