Una cabinovia per Acquasanta: dal centro del paese alle terme

Una cabinovia in pieno centro del paese, che collegherà la piazza principale alla zona delle Terme, dove verranno presto recuperate la piscina termale e la grotta sudatoria. E’ questo il progetto innovativo che ha messo in campo l’amministrazione comunale di Acquasanta, con i fondi del Pnrr, ovvero il piano nazionale di ripresa e resilienza. Un investimento da un milione e 100 mila euro, con l’opera che dovrà servire a migliore l’aspetto urbano e la viabilità dell’abitato centrale, migliorare i servizi turistici ed evitare che si creino ingorghi per soste e parcheggi proprio a ridosso dell’area termale. "Si tratta, nella fattispecie, di una sorta di scala mobile che dalla piazza arriverà alla piscina termale – conferma il sindaco Sante Stangoni –. In questo modo, infatti, cercheremo di ridurre anche la problematica relativa alla viabilità in una strada che è abbastanza stretta e che non può essere ampliata". A proposito di Acquasanta, poi, nel borgo termale proseguono spediti i cantieri relativi alla ricostruzione post terremoto, a quasi sette anni ormai dal sisma del 24 agosto 2016. "Siamo al secondo posto, in tutta la provincia picena, per numero di cantieri aperti in merito alla ricostruzione privata, con circa 499 pratiche presentate – spiega sempre il sindaco Stangoni –. Anzi, considerando la proporzione degli immobili presenti e il numero di immobili inagibili siamo al primo posto, escludendo proprio il Comune di Ascoli da questa particolare graduatoria. Ringrazio il mio ufficio tecnico comunale e i tecnici impegnati nella presentazione delle pratiche nel comune di Acquasanta". E si avvicina una stagione estiva nella quale Acquasanta vorrà richiamare, sul territorio, tanti visitatori. "Stiamo predisponendo un ricco cartellone di eventi" conclude Stangoni.

Matteo Porfiri