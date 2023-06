Una caccia al tesoro speciale con l’Avis per promuovere la donazione di sangue

Un intero paese coinvolto in una formidabile caccia al tesoro, per promuovere la donazione del sangue, soprattutto fra le giovani leve. L’iniziativa, promossa dall’Avis, si terrà sabato per le strade del centro di Cupra Marittima e sarà un richiamo irresistibile per i bambini di ogni età, ma occasione di divertirsi anche per gli adulti o comunque per chi li accompagna. Per iscriversi e partecipare basterà presentarsi mezz’ora prima della partenza, ossia alle 16 in piazza Possenti di Cupra Marittima. È qui che si formeranno le squadre, ognuno distinguibili da un colore e da un nome. Alle 16.30 scatterà il via, con tanto di mappa per individuare le cinque postazioni allestite in paese ed affrontare le divertenti prove di abilità, ma soprattutto di divertimento. Il tutto è stato studiato dagli organizzatori per trasmettere qualche nozione sulla donazione del sangue, mettere le basi per il futuro e far nascere anche nei più piccoli partecipanti la voglia di mettersi in gioco in prima persona e di diventare, crescendo, un donatore. La presidente Lara Amadio (foto) invita la cittadinanza a partecipare alla caccia al tesoro e alla succesiva degustazione del Gelato del Donatore offerto da ’La Golosa’.