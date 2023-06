Una caccia al tesoro tra gioco ed educazione per tutta la famiglia

Si terrà domani alle ore 9:30, nel Parco dell’Allegria di Grottammare, un incontro organizzato dalle educatrici di "Un Villaggio per crescere a San Benedetto del Tronto" dal titolo "A caccia dei tesori del parco", rivolto gratuitamente a tutte le famiglie del territorio con bambini e bambine da 0 a 6 anni. "È sempre bello rispondere a proposte progettuali sul nostro territorio per i più piccoli – dichiara l’assessora all’Inclusione sociale del comune di Grottammare, Monica Pomili -. Ma ancora più importante è quando questi momenti educativi e di gioco vengono condivisi con le famiglie". Trattasi di un nuovo servizio educativo integrativo ad oggi mancante, e facente parte di un progetto nazionale, il cui capofila è il Centro per la Salute del Bambino onlus di Trieste (CSB), co-finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, attraverso il bando iniziative a co-finanziamento 2019 "Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile"- e dalla Fondazione Generali The Human Safety Net (THSN). Partners locali sono Il Comune di San Benedetto , l’Ambito Territoriale 21 e l’Associazione di volontariato Michelepertutti. Per prenotarsi: 375.7466320