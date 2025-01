Una carrellata sulla poesia di Piacentini

È una riflessione che si preannuncia particolarmente interessante, quella proposta dal Circolo dei Sambenedettesi per scoprire aspetti meno noti dell’opera di Bice Piacentini, attraverso una conferenza tenuta dal professor Giancarlo Brandimarti nell’ambito del ciclo di incontri Il Circolo dei Sambenedettesi in Biblioteca, in programma per oggipomeirggio alle ore 17, presso la locale Biblioteca Lesca.

A partire dalla singolare vicenda personale e dalla sua formazione letteraria, il relatore propone una carrellata sull’intera opera della poetessa, puntando l’attenzione sulle sue composizioni meno conosciute che svelano anche aspetti inediti della sua personalità. Il tema conduttore sarà l’amore, presente in tutta la produzione della poetessa tanto amata dai sambenedettesi e non soltanto, e declinato in tutti i suoi contrastanti e controversi aspetti che rappresenta il motivo ispiratore di vicende ora liete ora tristi con sullo sfondo il paesaggio marino e il popolo di umili pescatori della San Benedetto del primo ventennio del secolo scorso.

Una serie di ritratti simbolo dell’anima stessa della città e dei suoi abitanti. L’iniziativa prelude alla realizzazione di un ambizioso progetto del Circolo dei Sambenedettesi che quest’anno vuole raccogliere in un unico volume tutte le opere della Piacentini per rendere il giusto merito alla sua arte.

Stefania Mezzina