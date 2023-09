Una casa di comunità ad Appignano: "La Regione ci dica come aiutarli"

"Ho appreso che la Regione realizzerà una casa di comunità ad Appignano. Mi rallegro di questa notizia, e per questo ci siamo subito messi al lavoro con gli uffici comunali e la giunta per cercare di essere di supporto alla Regione". Questo, in sintesi, il contenuto della lettera che il sindaco di Appignano, Sara Moreschini, ha scritto e inviato all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. "In seguito al suo intervento di venerdì scorso nel comune che amministro – scrive la Moreschini a Saltamartini – ho appreso che la Regione realizzerà una casa di comunità ad Appignano. Non ero a conoscenza di questa iniziativa, in quanto nel Piano socio sanitario regionale 2023-2025 pubblicato sul sito della Regione Marche e approvato dalla giunta regionale non è menzionata. Inoltre non è stata mai indicata questa possibilità durante gli incontri istituzionali sul tema a cui abbiamo partecipato come amministrazione comunale. Ci siamo, comunque, subito messi al lavoro con gli uffici comunali e la giunta, per cercare di essere di supporto alla Regione. Chiedo, pertanto, di indicarmi il riferimento di un responsabile del servizio in modo da poter reperire informazioni riguardo al tipo di immobile di cui si necessita per il raggiungimento dell’obiettivo, e di avviare di conseguenza tutti gli atti necessari quali, ad esempio, variante urbanistica, in tempo utile. Avremmo bisogno di sapere a quanto ammonta l’investimento e in quale annualità partirà la progettazione".