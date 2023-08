Una cena vegana per sostenere il gattile Appuntamento a sabato

Una cena tutta vegana, per sostenere il gattile di Fermo che ospita decine di mici in difficoltà. Appuntamento sabato 2 settembre alla pizzeria ‘Da Marcella’, in quel luogo magico che è Torre di Palme, l’organizzazione è dell’associazione Zampe e code felici che gestisce l’oasi felina. La proposta è per patatine croccanti e un giro pizza rigorosamente priva di prodotti di origine animale, dedicata proprio a tutti quelli che amano le anime pure degli animali. Con le bibite e il caffè, il contributo è di 25 euro, come spiega Martina che dell’associazione è la responsabile: "Abbiamo bisogno del supporto di tutti, arrivano di continuo gatti malati o piccolissimi, da svezzare, da curare, da togliere dalla strada dove troverebbero morte certa. Noi ci facciamo carico di tutto, per fortuna sono numerose anche adozioni visto che il centro è sempre aperto e disponibile alle visite. Speriamo nel buon cuore di tutti gli amanti dei nostri amici gatti". Per prenotazioni 334 9237090.