Una ciabattina contro gli stereotipi: studenti premiati

Una ciabattina di moda, piena di colore e di creatività, bella e comoda insieme, indossate diverse sui due piedi. È un trionfo per gli studenti della classe quinta Moda-Calzatura (Masterclass Fendi) dell’Ipsia di Fermo: La calzatura ideata dagli studenti, "Le Flora", un sandalo "flat" progettato e realizzato interamente dagli studenti dell’istituto, ha vinto il premio Sephora, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il premio è stato assegnato nell’ambito della competizione ‘Master GaMEs 2023’, che viene indetta ogni anno dall’ Istituto dei Mestieri d’Eccellenza italiano del gruppo Lvmh, attivo in Francia nel 2014 e nel nostro Paese dal 2017. Nella competizione sono coinvolti tutti gli allievi dei corsi organizzati o supportati dalle oltre 75 maisons del gruppo, tra cui Fendi. In totale sette i gruppi partecipanti, di diverso ordine di studi, anche superiore, organizzati per settore, dalla client advisor alla pelletteria, dalla calzatura alla sartoria, dalle arti culinarie all’occhialeria. Nella calzatura "flat" gli studenti hanno risposto reinterpretando il concetto di bellezza e liberandolo dagli stereotipi, in particolare dai modelli di perfezione canonizzati, nei quali le nuove generazioni non si riconoscono. La giuria, costituita da una ventina di membri esperti, ha premiato il prodotto degli studenti dell’Ipsia O.Ricci.