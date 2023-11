Una città videocontrollata: 74 le spycam installate

Chiuso il cerchio della videosorveglianza a Monteprandone che adesso conta ben 74 telecamere di cui 21 OCR con lettore ottico delle targhe, poste nei principali snodi cittadini e che tante volte hanno avuto un ruolo determinante per individuare soggetti che avevano compiuto attività criminali sul territorio. L’ultimo pacchetto di 13 telecamere è stato montato, messo in funzione e collaudato. Il costo di oltre 52mila euro è stato finanziato in gran parte dal Ministero (36.000 euro). Ora il comune di Monteprandone è completamente monitorato. Tutta la provinciale Salaria è video controllata con l’installazione di telecamere nella rotatoria posta all’incrocio con via San Giacomo e l’altra più a ovest nella zona del Bar Centrale. Altre si trovano tra via Volterra e via Scopa, ai confini con San Benedetto e sotto controllo anche la provinciale S. Giacomo con telecamere poste nella zona dell’omonimo Santuario.