Una classe Montessori alla scuola Moretti: "Così crescono indipendenza e autostima"

"Aiutami a fare da solo", questo il principio fondante della teoria di Maria Montessori per favorire uno sviluppo completo e armonioso in piena libertà. Nella scuola Moretti di San Benedetto del Tronto è già realtà. Lasciamo la parola a una classe Montessori. Petra, Morena, Bianca e Gioele raccontano di come i materiali siano suddivisi in ambiti disciplinari e portino il bambino ad autocorreggersi: ciò accresce l’indipendenza e l’autostima. Francesco, Alessandro e Ignacio spiegano inoltre che settimanalmente vengono assegnati dei ruoli per tener pulito ed ordinato il loro ambiente. Melissa, Suami, Marisol e Mattia ci spiegano che in queste classi è prevista la condivisione della cancelleria e dei materiali. Si lavora in piccoli gruppi chiamati isole, in cui questi vengono condivisi affinché si insegni il valore dell’attesa. Miriam, Maria Rita, Carlotta e Ksenija parlano del rispetto della natura.

Ogni anno i bambini si prendono cura delle piante nell’orto che vedono crescere e ne raccolgono i frutti. Inoltre accolgono in classe piccoli animali, li accudiscono e li liberano nel proprio ambiente. Riccardo, Mathias e Gabriel infine raccontano che la classe ha partecipato a numerose uscite utilizzando perlopiù mezzi pubblici per contrastare l’inquinamento.